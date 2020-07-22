ليفربول ضد تشيلسي .. الريدز يدك شباك البلوك بخماسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ليفربول ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ37 والأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الفوز لكبير بخمسة أهداف مقابل ثلاثية.

ليفربول ضد تشيلسي:

وقبل انطلاق مباراة ليفربول ضد تشيلسي نظم لاعبو البلوز ممرًّا شرفيًّا للريدز، لتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم رسميًّا، كما تسلم كأس البريميرليج بعد نهاية اللقاء.

وبدأت مباراة ليفربول ضد تشيلسي بشكل سريع، حيث هدد البلوز مرمى الريدز بعد مرور 7 دقائق عن طريق عرضية لعبها ريس جيمس، وتابعها مايسون مونت برأسه، ولكنها مرت فوق المرمى.

وواصل البلوز ضغطه، وسدد جيمس كرة فوق المرمى عند الدقيقة 17، ورد الريدز في الدقيقة 23، بعدما أطلق نابي كيتا تسديدة قوية، لتهز الشباك بالهدف الأول، ومرر محمد صلاح كرة لزميله فيرمينو إلا أن المدافع كيرت زوما أبعدها عند الدقيقة 28.

وارتقى فينالدوم لركلة ركنية لعبها أرنولد، إلا أنها مرت فوق العارضة عند الدقيقة 31، قبل أن يلغي الحكم هدفًا للبلوز سلجه مونت بداعي التسلل، ونفذ أرنولد ركلة حرة مباشرة بشكل مميز، لتهز شباك الفريق اللندني بالهدف الثاني عند الدقيقة 38.

واستغل الريدز ارتباك الفريق الضيف، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق جورجينيو فينالدوم عند الدقيقة 43، وتمكن أوليفيه جيرو من تقليص الفارق عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد تشيلسي بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أضاع محمد صلاح انفرادًا بالمرمى، حيث سدد الكرة ضعيفة، قبل أن يُتابع كرة من ركنية، ولكن الحارس كيبا أمسكها، وأضاف الريدز الهدف الرابع عند الدقيقة 55 عن طريق روبرتو فيرمينو بعد عرضية مميزة من أرنولد.

وانتفض البلوز، ونجخ أبراهام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61، بعد تلقيه عرضية من بوليسيتش، قبل أن يُضيف اللاعب الأخير الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 73، وتمكن أليكس أوكسيلد تشامبرلين من تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 84، لتنتهي مباراة ليفربول ضد تشيلسي بفوز الريدز بنتيجة 5/ 3.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 96 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل جولة واحدة على نهاية منافسات البريميرليج.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عند 63 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي المتواجد بالمركز الخامس.

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