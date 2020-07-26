مان سيتي يُنهي البريميرليج بخماسية ضد نورويتش

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مان سيتي ضد نورويتش سيتي التي أُقيمت على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزنز بخماسية دون رد.

مان سيتي ضد نورويتش:

وبدأت مباراة مان سيتي ضد نورويتش بشكل سريع، وسجل الفريق الضيف هدفًا عند الدقيقة الثامنة عن طريق أونيل هرنانديز، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ورد السيتيزنز سريعًا وسجل جابرييل جيسوس الهدف الأول عند الدقيقة 11 بعد كرة مميزة من رحيم سترلينج، وسيطر أصحاب الأرض على اللعب في مباراة مان سيتي ضد نورويتش بفضل تحركات كيفين دي بروين وديفيد سيلفا وفودين.

وهدد سترلينج المرمى بكرة رأسية ولكنها مرت فوق العارضة، وكاد الفريق الضيف أن يتعادل عن طريق تيمو بوكي، ولكن حارس المرمى إيدرسون أنقذ مرماه، قبل أن يطلق دي بروين تسديدة صاروخية هزت الشباك عند الدقيقة 6.

السيتيزنز يواصل التألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل السيتيزنز السيطرة على أحداث اللعب في مباراة مان سيتي ضد نورويتش سيتي، وهدد سترلينج ورياض محرز مرمى الضيوف بأكثر من فرصة.

وانفرد سترليند بالمرمى وسدد كرة قوية ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 79، قبل أن ينجح محرز في إحراز الهدف الرابع عند الدقيقة 83 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وراوغ محرز وسدد الكرة في مدافعي الفريق الضيف، لترتد إلى دي بروين ليسدد بقوة لتصطدم الكرة بالقائم وتهز الشباك بالهدف الخامس، لتنتهي مباراة مان سيتي ضد نورويتش بفوز السيتيزنز بنتيجة 5/ 0.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

وبعد مباراة مان سيتي ضد نورويتش سيتي، رفع السيتيزنز رصيده إلى 81 نقطة لينهي البريميرليج محتلًّا المركز الثاني، فيما يتذيل الفريق الضيف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 21 نقطة.

مواضيع ذات صلة:

مان سيتي يكشف تفاصيل إصابة أجويرو



