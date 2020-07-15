مايكون يُودع زملاءه وغضب عارم من النصراويين

المواطن - محمد سمعه

ودع المدافع البرازيلي مايكون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، زملاءه في العالمي وذلك بعد نهاية علاقته بشكل رسمي مع العالمي.

وكان مايكون انضم للنصر في صيف 2019 ولمدة موسم على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، حيث انتهى عقد الإعارة بنهاية يونيو المنصرم، ولم تتمكن إدارة النصر من التفاوض مع غلطة سراي لتمديد إعارة مايكون حتى نهاية الموسم الحالي، الذي سيعود بعد التوقف في الـ4 من أغسطس المقبل.

وكان مايكون ودع زملاءه ليغادر النصر رسميًّا وفقًا لتقارير صحافية وللناقد الرياضي علي العنزي الذي أكد الأمر عبر حسابه في “تويتر”.

وصبّ الجمهور النصراوي غضبه على الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب الإصرار على استئناف الموسم وبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم أن عقود بعض اللاعبين في العالمي ستنتهي في يونيو والموسم لم يُستكمل بعد في السعودية.

رحيل مايكون يؤلم النصر:

أما الناقد الرياضي بخيت الزهراني فعلّق على رحيل مايكون قائلًا بأن النصر يتجرع من مرار استكمال الدوري والموسم، وواحدًا من أهم لاعبيه لن يكون موجودًا في الفريق، متسائلًا في الوقت ذاته عن أين يُوجد شرف المنافسة وعدالة المنافسة.

وأكد الزهراني على أن وزارة الرياضة تتحمل مسؤولية رحيل مايكون دون تدخل لحل المشكلة مع النصر.

وشددت إدارة نادي النصر لوكيل أعمال المدافع البرازيلي على أنها لن تتحمل راتبه عن شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى تحمله شخصيًّا التكاليف المالية للسكن الخاص به، كما طلبت منه تسليم سيارته الخاصة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

طلب وكيل مايكون لإدارة غلطة سراي:

وطلب وكيل أعمال مايكون عبر خطاب رسمي إدارة غلطة سراي بتحمل راتب المدافع البرازيلي عن الشهر الجاري، وضرورة تأمين تذكرة سفر له إلى تركيا، وتحديد موعد التحاقه بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وكان النصر رفض شروط غلطة سراي المالية للإبقاء على مايكون، حيث وصف العالمي عملية التفاوض بأنها ابتزاز من قبل الفريق التركي الذي يمر بأزمة مالية بالوقت الحالي.



