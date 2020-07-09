متحدث الصحة يحذر من المستهتر والمتوتر بفيروس كورونا

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن معظم الحالات التي رصدت كانت نتيجة للمخالطة المجتمعية، مؤكدًا أن السلوكيات الصحية هي العامل الأساسي في الحد من اتشار فيروس كورونا.

الصحة تطالب بالتوزان في التعامل مع الجائحة

أما عن التعامل مع الجائحة التي مر عليها أشهر، فقد أوضح متحدث وزارة الصحة أن المدة القادمة قد تطول، والناس عموماً ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه يمكن العيش مع الجائحة والعودة للحياة الطبيعية بحذر.

وكشف متحدث الصحة أن 20% من الإصابات لا يظهر عليها أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، وأن و٧٠٪ – ٨٠٪ لديها أعراض بسيطة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.

عدد الإصابات اليوم

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل (3183 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3046) حالة.