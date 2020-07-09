متحدث الصحة يحذر من المستهتر والمتوتر بفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أن معظم الحالات التي رصدت كانت نتيجة للمخالطة المجتمعية، مؤكدًا أن السلوكيات الصحية هي العامل الأساسي في الحد من اتشار فيروس كورونا.
الصحة تطالب بالتوزان في التعامل مع الجائحة
أما عن التعامل مع الجائحة التي مر عليها أشهر، فقد أوضح متحدث وزارة الصحة أن المدة القادمة قد تطول، والناس عموماً ينقسمون إلى فئتين: مستهتر ومتوتر، وأبرز عمليات التوازن هي الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه يمكن العيش مع الجائحة والعودة للحياة الطبيعية بحذر.
#فيديو | متحدث #وزارة_الصحة: الشعور الدائم بالضغط والتوتر قد يسبب مشاكل نفسية.#نعود_بحذر#واس_عام https://t.co/FD5avb11Q6 pic.twitter.com/CPmEQ6wGZF
— واس العام (@SPAregions) July 9, 2020
وكشف متحدث الصحة أن 20% من الإصابات لا يظهر عليها أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، وأن و٧٠٪ – ٨٠٪ لديها أعراض بسيطة، وبقية الحالات تستلزم الاهتمام الطبي، وبعضها يتطلب العناية المركزة.
عدد الإصابات اليوم
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل (3183 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3046) حالة.
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19