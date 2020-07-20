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مسام ينتزع 1,287 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع
262 منها مضادة للدبابات و926 ذخيرة غير متفجرة

مسام ينتزع 1,287 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع

2020/07/20
الساعة 2:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مسام ينتزع 1,287 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع
المواطن - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,287 لغمًا منها 74 لغمًا مضادة للأفراد، و 262 لغما مضادة للدبابات، و926 ذخيرة غير متفجرة، و 25 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 175,124 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.




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