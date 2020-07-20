مصر تتجاوز ذروة كورونا وتسجل 637 إصابة جديدة

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

ومساء أمس الأحد أعلنت وزارة الصحة المصرية رصد 603 إصابات جديدة، وتسجيل 51 وفاة.

وكانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى نحو أسبوعين.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.



