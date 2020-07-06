مصر تحقق مع هدير الهادي بسبب فيديو تيك توك الخادش

المواطن - متابعة

أصبحت هدير الهادي هي ثامن فتاة في مصر يتم القبض عليها بسبب فيديوهات خادشة للحياء يتم بثها عبر تطبيق تيك توك المثير للجدل والذي تسبب خلال الفترة الأخيرة في حالة من الغضب بين قطاع عريض من الجماهير المصرية التي تطالب بضبط الخارجات عن قواعد الأدب والذوق العام.

مليونا متابع للفتاة العشريينية

وتحظى هدير الهادي بمتابعة كبيرة عبر مواقع التواصل حيث وصل عدد متابعي قناتها على تيك توك إلى مليوني شخص حيث شاركت جمهورها صورة من إحصائيات الحساب بعدما وصل إلى مليوني شخص ودعتهم للاحتفال معها بهذه المناسبة.

القبض على هدير الهادي

ونقلت صحف مصرية عن مصادر بالإدارة العامة للآداب بمحافظة الجيزة، إن قوات الأمن ألقت القبض على هدير في منطقة حدائق أكتوبر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق.

وكشفت المصادر المطلعة على التحقيقات أنه تم ضبط هدير الهادي في شقة تبين من خلال الفحص والتحري، أنها كانت مستأجرة منذ عدة أشهر، وتحفظت القوات الأمنية على هاتف الفتاة، ولاب توب أثناء القبض عليها، وتم التحفظ عليها لحين عرضها على جهات التحقيق. الهرم الرابع ومنار سامي وخلال الفترة الأخيرة تم القبض على عدد من مشاهير التيك توك في مصر من بينهم طالبة الآثار حنين حسام التي تقيم في ضاحية شبرا شمال القاهرة والتي تلقب نفسها باسم الهرم الرابع، كما تم ضبط فتاة أخرى تدعى منار سامي وعدد من أفراد أسرتها الذين حاولوا مقاومة السلطات ومنع القبض عليها في محافظة القليوبية في دلتا مصر كذلك تم القبض على امرأة تدعى شيري هانم وابنتها زمردة بسبب المقاطع المثيرة في منطقة مصر الجديدة.