معسكر 20 يومًا يُجهز الرائد

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الرائد لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تمهيدًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

معسكر في أبها

واستقرت إدارة نادي الرائد على تنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي في مدينة أبها لفترة تمتد إلى 20 يومًا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتهدف الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني إلى الاستفادة من عامل الطقس في مدينة أبها، لإعداد الفريق بأفضل شكل ممكن، على أن تكون هناك تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، لتعويض النقص في الجوانب اللياقية.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم في معسكر أبها بشكل مبدئي 3 مباريات ودية مع الأندية الموجودة في المنطقة.

الرائد

وتطمح إدارة النادي ظهور الفريق بشكل جيد بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في احتلال مركز متقدم والتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع التعاون صاحب المركز السادس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 مرات، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 40 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.