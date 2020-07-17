مفاجأة .. بوفون مُرشح لتدريب يوفنتوس بهذه الحالة

المواطن - محمد سمعه

رشحت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، برئاسة أندريا أنييلي، الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وكانت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية قالت اليوم الجمعة: إن بوفون مرشح قوي لتدريب يوفنتوس في حال تمت إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري إذا خسر اليوفي من لاتسيو يوم الاثنين المقبل في الدوري الإيطالي.

وأضافت سبورت ميدياست أن إدارة يوفنتوس ستعطي الفرصة لـ بوفون لتدريب الفريق الأول وهو لاعب على غرار ما حدث مع البرازيلي روبيرتو كارلوس في نادي فنربخشة التركي، حيث درب الفريق لاعبًا ومدربًا.

ومن المنتظر كذلك تولي الإيطالي أندريا بيرلو نجم الكرة الإيطالية السابق، مهمة منصب المدير الفني في البيانكونيري مع بوفون.

وأنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من الخسارة في مباراة اليوفي ضد أتالانتا يوم السبت الماضي، وذلك بتسجيله هدفين للبيانكونيري في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

تعثر واضح لـ يوفنتوس ضد أتالانتا:

وبدأ الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا، بضغط هجومي من قبل لاعبي أتالانتا، الذين سعوا لإحراج يوفنتوس في ملعبه.

وبعد معاناة، تمكن اللاعب دوفان زاباتا من إحراز الهدف الأول لفريق أتالانتا عند حلول الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا.

ولم يتمكن يوفنتوس من إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول من مباراة اليوفي ضد أتالانتا، لينتهي النصف الأول من المباراة، بتقدم أتالانتا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة اليوفي ضد أتالانتا، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول للبيانكونيري في الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

وتراجع أداء البيانكونيري بعد الهدف الأول، في مباراة اليوفي ضد أتالانتا؛ مما أعطى الفرصة لفريق أتالانتا للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

أتالانتا يُحرج يوفنتوس: وتمكن اللاعب الأوكراني روسلان مالينوفسكي عند الدقيقة الثمانين، من إحراز الهدف الثاني لنادي أتالانتا، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس، لتُصبح نتيجة مباراة اليوفي ضد أتالانتا، هدفين لهدف لمصلحة أتالانتا. ولم يستسلم البيانكونيري، حيث سجل النجم رونالدو الهدف الثاني لـ اليوفي ضد أتالانتا، من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة التسعين.



