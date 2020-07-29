مقرن يُطالب لاعبي الأخضر بالحفاظ على لقب آسيا

المواطن - مروة نبيل

طالب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات السنية، الدكتور خالد بن مقرن، لاعبي الأخضر الشاب بالحفاظ على لقب كأس آسيا، والظهور بمستوى مميز في منافسات البطولة.

مقرن يُشيد بلاعبي الأخضر:

وأشاد مقرن بالانضباطية العالية والمستويات الكبيرة التي قدمها لاعبو المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ضمن المعسكر الإعدادي الذي احتضنته منطقة عسير طوال الأسابيع الثلاثة الماضية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل كافة الجهود للدخول بكامل الجاهزية قبل البطولة القاريّة بهدف الحفاظ على اللقب ونيل بطاقة التأهل المونديالية.

وعلى الجانب الآخر، قدم مقرن شكره وتقديره للمستشفى السعودي الألماني بمنطقة عسير على تعاونهم من خلال تنفيذ الفحوصات الطبية لفيروس كورونا المستجدّ للاعبي ومنسوبي الأخضر الشاب ضمن معسكره الإعدادي، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في السعودية.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسن التعامل والاحترافية التي أظهرها منسوبي المستشفى طوال مراحل الفحص.

كأس آسيا:

وانطلق معسكر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بقيادة المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في مدينة أبها، مطلع الشهري الجاري، بمشاركة 39 لاعبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.



