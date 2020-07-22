منصور بن مشعل ينعش خزينة الأهلي بـ6 ملايين ريال

المواطن - مروة نبيل

قدم المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، دعمًا ماليًّا كبيرًا للراقي تصل قيمته إلى 6 ملايين ريال.

منصور بن مشعل يدعم الأهلي:

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، خالص الشكر والتقدير للأمير منصور بن مشعل بعد دعمه لخزينة النادي بـ6 ملايين ريال، لمساندة الراقي خلال الفترة الحالية، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”.

وتابع البيان: “ووصف رئيس النادي دعم الأمير منصور بن مشعل بغير المستغرب منه، واستمرارًا لدعمه المادي والمعنوي للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن دعمه سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري لتحقيق الانتصارات المتتالية في البطولات التي يشارك في منافساتها”.

وأضاف في بيانه الرسمي: “كما سيكون لهذا الدعم السخي من الأمير منصور بن مشعل بالغ الأثر في حل عدد من المشاكل المادية في هذا الوقت الهام قبل الدخول في الاستحقاقات المحلية والخارجية التي تنتظر الفريق الأهلاوي”.

الأهلي يُعاني:

وتسببت أحوال النادي الأهلي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي؛ وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر

وطالبت الجماهير مؤخرًا عبر “تويتر” برحيل الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل مثل سلمان المؤشر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



