موديز تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3% رغم جائحة كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة موديز في تقريرها السنوي الصادر اليوم إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بمتوسط نحو 3% خلال السنوات من 2021 إلى 2024، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ميزانية حكومية قوية:

وقال التقرير إن القوة الائتمانية للسعودية، المصنفة عند مستوى A1، تضم ميزانية حكومية قوية مدعومة بمستويات ديون معتدلة ومستقرة بجانب وجود احتياطات مالية واحتياطات كبيرة من العملات الأجنبية، ذلك بالإضافة إلى مستوى الاحتياطيات النفطية العالية، مع تكاليف استخراج منخفضة التكلفة للنفط وأيضًا النظام المصرفي المستقر.

وقال ألكسندر بيرجيسي، نائب رئيس وكالة موديز: أحرزت السعودية بعض التقدم الأولي في خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر الإيرادات المالية والاقتصاد بعيدًا عن إيرادات النفط.

وتابع: ومع ذلك، فإن تنفيذها الكامل سيكون تحديًا، وسيكون تأثيرها الإيجابي على المدى الطويل.

التحديات أمام السعودية:

ولفت التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام خطط الحكومة السعودية والتي تشمل انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره بسبب تداعيات فيروس كورونا هذا العام، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها النمو السكاني السريع.

وخلص التقرير إلى أنه الحكومة قادرة على احتواء الموقف من خلال تنفيذ تدابير ضبط مالي إضافي مدعوم بالانتعاش المتوقع لأسعار النفط بعد ظهور لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).



