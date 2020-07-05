ميغان ماركل تشارك في فيلم سياسي مقتبس عن رواية عام الانتخابات 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

توشك ميغان ماركل على المشاركة في إنتاج فيلم يستند إلى رواية ذات دوافع سياسية، في مشروع يمكن أن يزعج المسؤولين في البيت الأبيض، حيث يُعتقد أنها توصلت إلى اتفاق مع مؤلف رواية عام الانتخابات Election Year، لويد سكوت.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن دور ميغان ماركل سيكون الإشراف على الرواية وتطويرها وتحويلها إلى نص سينمائي.

وتتبع رواية عام الانتخابات، موظفة مجلس الشيوخ، مافريك جونسون مالون، التي تعمل مع السيناتور المشهور سوني واينرايت الذي يتضح لاحقًا أنه ناشط روسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميغان تربطها علاقة شخصية بالمؤلف وتواصلت معه حول الكتاب، ومع ذلك فإن الممثلة السابقة التي لعبت دور راشيل زين في مسلسل دعاوى Suits أصرت على أنها لا تريد العودة للتمثيل مرة أخرى.

وقال مصدر لصحيفة ذا صن: لويد سكوت متحمس للغاية حول الصفقة، ونعتقد أنه سيكون سيناريو عظيمًا وسيكون لدى ميغان جميع العلاقات التي تجعلها ناجحة، مضيفًا أن الفيلم يحتوي على رسائل حول الديمقراطية والوقوف بجانب الحق.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي توجه فيها ميغان رسائل غاضبة للبيت الأبيض، حيث سبق وأن وصفت دونالد ترامب بـ أنه شخصية متناقضة ومتحيز ضد النساء، وذلك عام 2016.

ويُذكر أن الزوج الملكي، الأمير هاري وميغان ماركل، يشرعان في تطوير مشاريع خاصة بهما بعد إعلان تنحيهما عن واجبات العائلة المالكة البريطانية في يناير الماضي، وبحسب المصادر المقربة منهما فهما حريصان على اتباع نمط حياة جديد، ويعيشان الآن في قصر ضخم في لوس أنجلوس.