ميلويفيتش يُجهز 6 شباب لتعويض غيابات الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لتجهيز لاعبين شباب لتعويض غيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل عودة النشاط الرياضي مطلع شهر أغسطس المقبل.

ميلويفيتش يُجهز الشباب

ويُعاني ميلويفيتش من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين، ومنهم؛ الجزائري يوسف بلايلي، دجانيني تافاريس، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، مهند عسيري ونوح الموسى لعدم اكتمال جاهزيتهم، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وطلب فلادان ضم السداسي عبد الرحمن الصامطي، حسن العلي، أحمد بصاص، زياد الجهني، هيثم عسيري وأحمد النخلي فور نهاية ارتباطهم مع المنتخب السعودي للشباب، والذين لن يتمكنوا من المشاركة في مباراتي الحزم والاتحاد يومي 4 و9 أغسطس، لتعويض النقص.

ويعمل فلادان على تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الودية، أملًا في الظهور بشكل مميز مع عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.



