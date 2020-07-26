ميلويفيتش يُركز على العرضيات والتسديد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، تدريباته اليومية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

تدريبات الأهلي:

وعمد ميلويفيتش إلى تنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية المكثفة في بداية الحصة التدريبية، قبل أن يؤدي لاعبو النادي الأهلي مرانًا فنيًّا متكاملًا من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

وركز المدرب الصربي خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تسديد الكرات الثابتة، كما قام اللاعبون بتنفيذ عددٍ من الكرات العرضية من الجانبين، وكيفية التعامل المثالي معها من جانب المدافعين والمهاجمين.

وكثف الصربي ميلويفيتش الجرعات التكتيكية، عندما أجرى مناورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يعود الأهلي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ضمن منافسات الجولة الـ23، يوم 4 أغسطس المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.



