“نساند” تعلن تفاصيل صفقة تصنيع ألواح الخشب البلاستيكي

المواطن - واس

وقعت شركة (نساند للاستثمار ) المملوكة لشركة الصناعات الأساسية (سابك)، والموكلة بمهمة تعزيز المحتوى المحلي في المملكة، اتفاقية مشروع استثماري عن طريق صندوقها الاستثماري ، مع إحدى شركات الاستثمار الصناعي .

تصنيع ألواح الخشب البلاستيكي

وبموجب هذه الصفقة والاتفاقية، سيتم امتلاك وتشغيل مصنعٍ لتصنيع ألواح الخشب البلاستيكي، التي تستخدم في أعمال التزيين والكسوة، إضافة إلى ألواح كلوريد البولي فينيل غير المُلدن، المستخدمة في صناعة النوافذ والأبواب.

وسيستخدم المصنع مُركبات صديقة للبيئة تعتمد على مواد لقيم توفرها (سابك)، مما يجعل منتجاته أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالمواد التقليدية، ويُمكنه من الإسهام في تجسيد شعار (سابك) “كيمياء وتواصل™”.

تعزيز الاستثمار في القطاعات الناشئة

وأوضح نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك)، الرئيس التنفيذي لشركة (نساند للاستثمار™) فيصل البحير، أن هذا المشروع يعبر عن التوجه الإستراتيجي لشركة (نساند للاستثمار™) بتعزيز الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة عبر دعم مبادرات المحتوى المحلي، وتنمية قطاع الأعمال من خلال تعزيز فرص التصدير، والتي تصب جميعها في مصلحة التنويع الاقتصادي الذي تهدف إليه رؤية 2030م.

و أفاد البحير أن : “سوف يستخدم المشروع منتجات البوليمرات كمواد خام، ما يعزز جهود الاستدامة ومبادرات تنمية الصناعات التحويلية في المملكة. وستكون المنتجات المصنعة مناسبة ومتوافقة مع باقة المنتجات المستخدمة في “موطن الابتكارTM” التابع لشركة (سابك)”.

يُذكر أن هذه الصفقة الاستثمارية هي الثانية لشركة (نساند للاستثمار)، حيث سبق أن أعلنت شركتا (نساند للاستثمار) ومجموعة (شميد) في يونيو الماضي عن نجاحهما في إكمال صفقة لإقامة مشروع مشترك لتصنيع وتطوير تقنيات بطاريات التدفق (الفاناديوم)، وذلك بعد استكمال جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء جميع الشروط. وبموجب هذا المشروع أعلن ووقع على اتفاقية إنشاء (شركة أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة للاستثمار) في مايو 2019م.



