هاشم سرور: تجديد عقد مايكون مطلب كل الجماهير

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، أن تجديد عقد البرازيلي مايكون مع العالمي مطلب جميع الجماهير.

مايكون مطلب كل الجماهير:

ونشر هاشم سرور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمدافع البرازيلي مايكون وأشاد بإمكانياته الفنية الكبيرة والمستوى المميز الذي يُقدمه مع النصر.

وعلق نجم العالمي السابق قائلًا: “لن نرتاح ونهنأ حتى يجدد مع الوحش مايكون، أسد الدفاع وميزان الخط الخلفي للفريق وقوة مهم وجودها أمام الفرق، مايكون مطلب كل الجماهير”.

وسبق أن أكد هاشم سرور أن النصر يستطيع تعويض رحيل مايكون عن الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حال تأكد مغادرته صفوف خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رحيل مايكون:

وأغلقت إدارة نادي النصر ملف استمرار المدافع البرازيلي مايكون في صفوف الفريق الأول بانتهاء المهلة التي تم منحها لإدارة غلطة سراي، قبل أن تؤكد تقارير صحافية مؤخرًا احتمالية استمرار نظرًا لمرور النادي التركي بأزمة مالية.

وودع المدافع البرازيلي مايكون، زملاءه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعد نهاية علاقته بشكل رسمي مع العالمي، لعدم تمديد عقده ليعود رسميًا إلى غلطة سراي التركي.

مايكون مع النصر:

وتعاقد نادي النصر مع المدافع البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي لمدة موسم ونصف، ويملك النادي التركي عقده حتى يونيو 2021.

ويُعد صاحب الـ31 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وساهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك معه هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات.



