هاشم سرور ينصح النصر قبل مواجهة الهلال

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور نصيحة لمسؤولي العالمي قبل مواجهة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سرور يُحذر من لياقة النصر

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أخشى أن يهزمنا أمام الهلال العامل اللياقي وليس المستوى!!.. الاهتمام ثم الاهتمام بالجانب اللياقي.. نصيحة”.

وتابع في تغريدة أخرى قائلًا: “هي مجرد نصيحة إن أخذ بها المستفيد النصر وإن لم يؤخذ بها نعتبرها مجرد رائي لا يقدم ولا يؤخر نعشق النصر لأنه النصر وسنكون خلفه وخلف إدارته فائزًا أو مهزومًا”.

تراجع النصر بدنيًا

وأثار تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بدنيًا خلال مباراة الفتح الودية، والتي انتهت بخسارة العالمي بثلاثية، قلق الجماهير قبل ديربي الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى نجم العالمي السابق، إبراهيم العيسى قلقه من تدني لياقة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يتحمل المسؤولية، حيث رفض جلب مدرب لياقة على مستوى عالٍ، واستعان بمدربي الفئات السنية.

ديربي الرياض

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.



