النصر يخسر ضد الفتح بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد النصر الودية، التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بنتيجة 3/ 1.

الفتح ضد النصر:

وتُعد مباراة الفتح ضد النصر هي الودية الثالثة التي يخوضها العالمي قبل عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وظهر النموذجي بشكل أفضل في مباراة الفتح ضد النصر التي أُقيمت بعيدًا عن أعين الجماهير والإعلام، وكان الطرف الأخطر طوال أحداث اللقاء، وتمكن من تسجيل ثلاثية منحته الفوز على العالمي.

وسجل ثلاثية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في شباك النصر كل من مروان سعدان، نواف بوشل ومحمد مجرشي في الدقائق 53 و55 و81.

النصر والفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وذلك من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الأخير، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

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