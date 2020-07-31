هدية فيتوريا لـ نجوم النصر بمناسبة العيد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن هديته للاعبي العالمي، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن روي فيتوريا منح لاعبي العالمي اليوم الجمعة راحة من التدريبات بمناسبة قدوم العيد، على أن يعود أصفر العاصمة للتدريبات بدءًا من غدٍ السبت، استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

متحدث النصر السابق يُثير الجدل

وفي وقت سابق، أثار عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، الجدل للجماهير النصراوية، وذلك بعد أن أعرب عن تمنياته بضم صفقتين للاعبين يشغلان باله، وذلك عقب إتمام التعاقد بصورة رسمية مع اللاعب البرازيلي مايكون قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

وكتب ابن زنان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “مايكون مستمر ويُمدد، شكرًا لرجال النصر، وشكرًا للذهبي عبدالعزيز بغلف، شكرًا لإدارة النصر والقادم أجمل بإذن الله، باقي صفقتين لاثنين محليين في بالي وبعدها ممكن نقول مرحبًا آسيا”.

عضو النصر يتكفّل بصفقة مايكون

وفي سياق آخر، واصل عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر مفاجأته لجماهير العالمي، حيث أعلن عن هوية الشخص الذي تكفل بصفقة عودة المدافع البرازيلي مايكون لأصفر العاصمة من جديد. وكتب بغلف أمس عبر حسابه في “تويتر” : “للتوضيح والتأكيد، أحبتي، محبكم من تكفل بالصفقة كاملة، وسوف يعلن النادي جميع التفاصيل”. وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل أشاد بالعضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، وذلك بعد أن أعلن أمس الخميس عن بقاء المدافع البرازيلي مايكون في صفوف النصر بعد شراء عقده رسميًا من نادي غلطة سراي التركي.



