هدية للاعبي النصر بعد الفوز على الشعلة وديًا

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في تحقيق الفوز اليوم الخميس على نادي الشعلة بهدف دون رد وديًا، وذلك في إطار استعدادات النصر لاستئناف المباريات والنشاط الرياضي في الرابع من أغسطس المقبل.

وقرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا إراحة لاعبي النصر من التدريبات يوم الغد الجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته بعد غدٍ السبت.

وتُعد مباراة الشعلة ثاني مباراة ودية يخوضها النصر في معسكره الإعدادي لاستئناف الموسم.

وفي وقت سابق، كشف سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق، تفاصيل الأزمة بين المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بالعالمي وإدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، بعد رحيل المدافع البرازيلي مايكون.

كواليس أزمة فيتوريا وإدارة النصر

وكتب آل مغني عبر حسابه في “تويتر” : “فيتوريا متضايق وحصل نقاش حاد بينه وبين الإدارة، بسبب مايكون لأنه سبق وأبلغ الإدارة أن مايكون تواجده مهم إلى نهاية الموسم وطالب الإدارة بالبقاء على مايكون إلى نهاية الموسم لو كلف ذلك ٣٠ مليونًا”.

وكان المدافع البرازيلي مايكون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ودع زملاءه في العالمي وذلك بعد نهاية علاقته بشكل رسمي مع أصفر العاصمة. وانضم مايكون للنصر في صيف 2019 ولمدة موسم على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، حيث انتهى عقد الإعارة بنهاية يونيو المنصرم، ولم تتمكن إدارة النصر من التفاوض مع غلطة سراي لتمديد إعارة مايكون حتى نهاية الموسم الحالي، الذي سيعود بعد التوقف في الـ4 من أغسطس المقبل. مايكون يُودع نجوم النصر وكان مايكون ودع زملاءه ليغادر النصر رسميًّا وفقًا لتقارير صحافية وللناقد الرياضي علي العنزي الذي أكد الأمر عبر حسابه في “تويتر”. وصبّ الجمهور النصراوي غضبه على الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب الإصرار على استئناف الموسم وبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم أن عقود بعض اللاعبين في العالمي ستنتهي في يونيو والموسم لم يُستكمل بعد في السعودية. أما الناقد الرياضي بخيت الزهراني فعلّق على رحيل مايكون قائلًا بأن النصر يتجرع من مرار استكمال الدوري والموسم، وواحدًا من أهم لاعبيه لن يكون موجودًا.



