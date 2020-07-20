هل تناول الملفوف واللبن وراء تراجع وفيات كورونا ؟

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف خبراء أن الأطعمة التي تحتوي على الملفوف أو مخلل الملفوف يمكنها أن تكون مفيدة للحماية ضد فيروس كورونا.

وقال باحثون أوروبيون، إن تناول هذه الأغذية قد يفسر سبب انخفاض الوفيات من كورونا في بلدان مثل: ألمانيا وكوريا الجنوبية، فالملفوف يشكل جزءًا كبيرًا من نظامهم الغذائي.

وأضاف الباحثون، أن اللبن يمكن أن يحمي من كورونا أيضًا، فالدول مثل: اليونان وبلغاريا تستهلكه بشكل كبير، كما شهدت نسبة وفيات منخفضة أيضًا.

مضادات الأكسدة

وأوضح أستاذ الطب الرئوي في جامعة مونبلييه فرنسا وخبير سابق في منظمة الصحة العالمية، جان بوسك، أن نوع الحمية الغذائية يمكن أن تلعب دورًا مناعيًا هامًا ضد كورونا، مشيرًا إلى أنه غير نظامه الغذائي الآن، ويتناول الملفوف ثلاث مرات في الأسبوع، ومخلل الملفوف مرة في الأسبوع، ويشرب اللبن كل صباح كما يتناول الخضراوات المخللة أيضًا.

ووجدت دراسة أن معدل الوفيات في ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ودول البلطيق وفنلندا، أقل بكثير من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ووفقًا للباحثين فربما أن يكون الأمر متعلق بتناول سكان تلك البلدان للأطعمة المخمرة الغنية بمضادات الأكسدة، ويعتقد أنها تقلل من مستويات إنزيم ACE2، الذي يساعد على انتشار فيروس كورونا في خلايا الجسم.

تقوية الجهاز المناعي

وبعرض الدراسة على استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن قال لـ”المواطن” : لا يمكن التأكيد بالقول إن الملفوف واللبن هما السبب وراء انخفاض وفيات كورونا في بعض الدول، فنحن أمام فيروس قوي يتعامل مع الجهاز التنفسي وتحديدًا الرئة بكل شراسة، من وجهة نظري أن الأمر مرتبط بالجهاز المناعي وتفاعله في صد هجمات فيروس كورونا، فمعروف أنه في حالة ضعف الجهاز المناعي فإن الفيروسات تتغلب عليه وتدخل المصاب في مرحلة المضاعفات والخطورة.

فوائد الملفوف واللبن

ويؤكد الدكتور عبدالمحسن أن بعض الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة والتي بدورها تعزز من مناعة الجسم، فالملفوف يحتوي على العديد من المركبات والخصائص التي تساعد على مقاومة الأمراض، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل (C، K، B6،A)، وبعض المعادن مثل المنجنيز، والبوتاسيوم، والماغنسيوم وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك، وأوميغا 3 بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والألياف، كما أن الملفوف يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويساعد الجسم على المقاومة ضد الجذور الحرة لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين C، أما بخصوص اللبن فإن اللبن من أهم أنواع الأطعمة التي تساعد على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي، لأنهما يحتويان على البكتيريا النافعة التي تحارب الفيروسات والجراثيم، كما أنهما مميزان جدًا في الدفاع عن الجهاز الهضمي.



