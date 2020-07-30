هل يعود طارق كيال إلى الأهلي ؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة الأهلي للاستعانة بخدمات طارق كيال في منصب إداري داخل النادي، للاستفادة من خبراته الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

إعادة كيال إلى الأهلي

وتبحث إدارة النادي الأهلي والشرفيين إمكانية إعادة طارق كيال، وتم عقد عدة اجتماعات خلال الساعات الماضية من أجل إقناعه بالعودة مجددًا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويأمل الأهلاوية الاستفادة من خبرة كيال في موقع داخل إدارة الكرة أو الإشراف عليها، وتتم هذه التحركات بدعم من رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة، والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل.

طارق كيال

وتولى طارق كيال منصب المشرف على فريق كرة القدم عام 2017، وتم منحه كامل الصلاحيات، وارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات التي حققها الراقي هذه الفترة، حيث توج معه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشغل بعد ذلك منصب نائب رئيس النادي، الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، وكان أول عهده بالإدارة الأهلاوية خلال فترة رئاسة الدكتور عبد الرزاق أبو داود.

الأهلي هذا الموسم



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح في التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسير بشكل مميز في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

مواضيع ذات صلة

الأهلي يتمسك باستمرار الثلاثة الكبار



