الأهلي يتمسك باستمرار الثلاثة الكبار

المواطن - مروة نبيل

تتمسك إدارة النادي الأهلي باستمرار ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم سعيد المولد، سلمان المؤشر وياسر المسيليم الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة.

تجديد عقود الكبار

وتسعى إدارة الأهلي لحل الأزمات المالية التي يُعاني منها النادي مؤخرًا، بعدما أودع المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل 6 ملايين ريال في خزينة الراقي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستبعد مسؤول أهلاوي خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”، أن تكون هناك أي نية للتفريط في أي لاعب بعد رحيل عبدالفتاح عسيري إلى النصر عقب دخوله الفترة الحرة، نافيًا رحيل الثلاثي الكبار.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة في مفاوضات تجديد العقود بين النادي الأهلي والثلاثي المولد والمسيليم والمؤشر، حيث طالبوا بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهو ما تسعى الإدارة لدفعه بعد دعم الأمير منصور بن مشعل.

وأضاف المصدر: “لن يتم التنازل عن أي لاعب. الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش سيقدم تقريرا نهائيا يوضح من خلاله متطلباته في المرحلة المقبلة التي ستكون للموسم الجديد سواء كان الأمر يتعلق باللاعبين المحليين أو الأجانب”.

الأهلي يُعاني

وتسببت أحوال النادي الأهلي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي؛ وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر

وطالبت الجماهير مؤخرًا عبر “تويتر” برحيل الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل مثل سلمان المؤشر.



