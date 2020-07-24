هل يعود ماتشادو إلى التعاون ؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي التعاون لإعادة المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو إلى الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

عودة ماتشادو

وتعمل إدارة نادي التعاون هذه الأيام على إعادة البرتغالي ماتشادو لإكمال المباريات المتبقية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت: “إدارة نادي التعاون لم تجدد عقد اللاعب الذي انتهى الشهر الماضي ولم يكن لديها رغبة في تمديد العقد بناءً على طلب اللاعب الذي شرح ظروفه للإدارة، وطلب تلبية رغبته بعدم التمديد لأموره الخاصة”.

وتابعت المصادر: “البرتغالي ماتشادو منح الإدارة الضوء الأخضر بالعودة مرة أخرى وإكمال ما تبقى من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وخوض الثماني جولات المتبقية”.

ريكاردو ماتشادو

وكان ريكاردو ماتشادو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في عام 2015، وظهر بشكل مميز معه، وساهم في تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

ويُعد البرتغالي ماتشادو من أقدم المدافعين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 107 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



