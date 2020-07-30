هيئة المحتوى المحلي تصدر القائمة الإلزامية المرشّدة لاستهلاك المياه

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أدرجت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قائمة المنتجات المرشدة لاستهلاك المياه في القائمة الإلزامية لقطاع التشييد والبناء، والتي تعتبر ضمن جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز الطلب على المنتجات الوطنية وضمان ترشيد استهلاك المياه في المشاريع الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية في مشاريع التشييد والبناء الالتزام بشراء المنتجات المرشدة التي تساهم في خفض معدل استهلاك المياه، وإمدادات المياه وتصريفها في أنظمة السباكة لخفض معدل استهلاك المياه من المصانع الوطنية.

وقد تضمنت القائمة المرشّدة للاستهلاك الحنفيات، والمراحيض، والمغاسل ومرافق الاستحمام، وصنابير وأدوات دفع المياه والأغطية الحامية لمواسير تصريف المغاسل، وأرضيات غرف الاستحمام، بالإضافة إلى أحواض المغاسل والمطابخ.

وأكدت الهيئة أن جميع المنتجات المرشدة لاستهلاك المياه والمدرجة في القائمة الإلزامية يجب أن تكون وفقًا للمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.



