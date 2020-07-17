وصول 65 مدربًا ولاعبًا إلى المملكة عبر طائرة خاصة

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن وصول 65 مدربًا ولاعبًا إلى السعودية، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

وصول 65 مدربًا ولاعبًا

وأشار إلى أنه وصلت بالأمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض الرحلة الجوية الخامسة لمدربي ولاعبي الأندية الرياضية المشاركة بالمسابقات الكروية عبر طائرة خاصة قادمة من مصر وتونس.

وبلغ عدد المستفيدين من الرحلة الخامسة 65 شخصًا من اللاعبين والأجهزة الفنية، ليصل المستفيدون من الطائرات الخمس إلى 293 شخصًا.

وتمت كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بهذه الرحلات بدعم واهتمام مباشرين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى السعودية.

وأكمل الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأمين 5 طائرات بدعم واهتمام وزارة الرياضة، لنقل اللاعبين من الدول الأكثر تواجدًا وهي البرازيل وتونس ومصر وفرنسا نظرًا لأن الإحصائيات المقدمة أشارت إلى أن غالبية اللاعبين الأجانب متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلًا عن وضع نقطة تجمّع في باريس.

وأضاف بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم: “كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد”.

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