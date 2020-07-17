وصول 95% من الأجانب قبل عودة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الإجراءات التي تم اتباعها وذلك من أجل عودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.

وقال القاسم خلال الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية التي نظمها اتحاد القدم اليوم الجمعة: إن القيادة في المملكة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بعد انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن الإجراءات تُعتبر مثلًا يُحتذى به.

جهد كبير من وزارة الرياضة واتحاد القدم:

وأكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحاته لـ القناة الرياضية السعودية، اليوم، أن وزارة الرياضة واتحاد القدم بدآ في التواصل مع الأندية مع طلب معلومات عن المحترفين الأجانب، من هم خارج السعودية من أجل تسهيل إجراءات عودتهم إلى المملكة.

وأشار القاسم إلى أن اتحاد القدم تواصل مع وزارتي الخارجية والداخلية لاستخراج تصاريح تسمح بدخول المحترفين الأجانب إلى المملكة استعدادًا لاستئناف دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد القاسم على أن هناك 95% من المحترفين حاليًّا داخل المملكة يستعدون مع أنديتهم لاستئناف المباريات والدوري.

موعد استئناف ونهاية الدوري:

ومن المنتظر عودة منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس، وستنتهي المسابقة في الـ9 من سبتمبر المقبل، كما سينطلق الموسم الجديد في أكتوبر 2020.

وكان الدوري السعودي للمحترفين عُلقت مبارياته منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، قبل أن ترفع وزارة الرياضة قرار تعليق النشاط الرياضي يوم 21 يونيو الماضي.



