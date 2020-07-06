وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف تخصصي الملك فيصل:

وقال المستشفى: إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس تمريض/ طب الأطفال (الرياض).

– كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للأطفال (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للبالغين (الرياض).

– كبير مهندسي أجهزة طبية (عدد وظيفتين/ الرياض)

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض).

– مدير توزيع (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين/ وحدة جمع العينات وإجراءاتها (جدة).

– كبير التقنيين الطبيين/ وحدة خدمات نقل الدم (جدة).

– مساعد أخصائي تغذية (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

– فني إقفال (جدة).

وقال المستشفى: إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس تمريض/ طب الأطفال (الرياض).

– كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للأطفال (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للبالغين (الرياض).

– كبير مهندسي أجهزة طبية (عدد وظيفتين/ الرياض)

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض).

– مدير توزيع (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين/ وحدة جمع العينات وإجراءاتها (جدة).

– كبير التقنيين الطبيين/ وحدة خدمات نقل الدم (جدة).

– مساعد أخصائي تغذية (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

– فني إقفال (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف تخصصي الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)