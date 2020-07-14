وفاة علي زعقان في جازان

المواطن- جازان

انتقل إلى رحمة الله تعالى، علي بن محسن زعقان، ابن عم الزميل الإعلامي خالد الأحمد، مساء أمس الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث وافته المنية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في مدينة جازان.

والفقيد شقيق كل من مسدف بن محسن زعقان- أحد منسوبي القوات البحرية بمنطقة جازان، ورجل الأعمال عادل بن محسن زعقان.

“المواطن” تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وفضله، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



