وكيل دجانيني: موقفنا سليم ولم نحصل على مستحقاتنا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة دجانيني تافاريس مع النادي الأهلي لن تنتهي سريعًا، حيث يُصر وكيل مهاجم الرأس الأخضر على عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكيل دجانيني يؤكد صحة موقفهم

وأشارت شركة “سوكر برو ماستر”، الوكيل الرسمي للاعب دجانيني إلى أن موقف اللاعب سليم تمامًا؛ ولم يحصل على مستحقاته المالية مع النادي الأهلي، لذلك فإنهم لن يتراجعوا عن شكواهم ضد الراقي.

وشدد البيان الصادر، اليوم الاثنين، على أن مسؤولي النادي الأهلي لم يدفعوا مستحقات دجانيني خلال الوقت المحدد، بالإضافة إلى أنهم عقدوا جلسات معهم في دبي ولندن من قبل، ولكن دون التوصل إلى حل رسمي.

ولفتت الشركة إلى أن ما يحدث الآن لا يمثل أي مشكلة لمهاجم الرأس الأخضر أو حتى بسببه، حيث أنه كان ملتزمًا مع الأهلي حتى آخر يوم له في التدريبات، ما يجعل الأمر مرتبطًا بالراقي فقط وإدارته.

أزمة دجانيني مع الأهلي

وقال وكيل أعماله، بيدرو كورديرو إنه فسخ عقد موكله مع الأهلي رسميًّا؛ بسبب مستحقاته المالية، مشددًا على أنه أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بفسخ العقد، ويحق للاعب الانتقال إلى أي نادٍ.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بعد ذلك نفى من خلاله وجود مستحقاته مالية متأخرة للاعبه دجانيني تافاريس، ما يسمح له بفسخ التعاقد، موضحًا أن المستحقات عبارة عن راتب شهر واحد.

وأكدت تقارير إعلامية، أن سبب أزمة دجانيني مع النادي الأهلي هو رفض المهاجم تخفيض 50% من راتبه، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح علي عباس، المحامي المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية، أن مهاجم الرأس الأخضر لا يحق له إطلاقًا فسخ عقده مع الأهلي كما يُريد اللاعب ووكيله؛ بسبب مرتبات الشهرية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان مهاجم الرأس الأخضر قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي في صفقة قُدرت بـ10 ملايين يورو تقريبًا.



