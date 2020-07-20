يوفنتوس ضد لاتسيو .. اليوفي يحسم القمة بثنائية رونالدو

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، التي أُقيمت على ملعب “أليانو ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف.

يوفنتوس ضد لاتسيو:

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بشكل سريع، وكان اليوفي الفريق الأكثر خطورة بفضل محاولات كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ورابيو، فيما حرم القائم دوجلاس كوستا من هز الشباك مبكرًا.

ولم يظهر الفريق اليف بالمستوى المتوقع، وهدد مرمى تشيزني على فترات متباعدة، أبرزها عن طريق تسديدة تشيرو إيمومبيلي التي اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بالتعادل السلبي بدون أهداف.

رونالدو يتألق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انتفض كريستيانو رونالدو وظهر بشكل مميز، ليكون نجم اللقاء، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي من ركلة جزاء عند الدقيقة 51، احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، نظرًا لوجود لمسة يد ضد المدافع باستوس.

وخطف ديبالا الكرة من وسط الملعب ومررها للبرتغالي رونالدو الذي نجح في هز الشباك مجددًا عند الدقيقة 54، ليصل إلى الهدف رقم 30 في الدوري الإيطالي لكرة القدم ويحقق إنجازًا تاريخيًّا، يمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرمت العارضة كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الثالث من رأسية مميزة، قبل أن يتصدى الحارس ستراكوشا لكرة رأسية أخرى من النجم البرتغالي وفرصة خطيرة من ديبالا.

وانتفض الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة، واحتسب الحكم ركلة جزاء له بعد ارتكاب ليوناردو بونوتشي لخطأ، سددها إيموبيلي بنجاح في الدقيقة 86، ليصل إلى الهدف رقم 30 هو الآخر.

وكاد سيرجي ميلينكوفيتش أن يحرز التعادل من ركلة حرة عند الدقيقة 90، ولكن حارس المرمى تشيزني أبعدها بصعوبة، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بفوز اليوفي بنتيجة 2/ 1.

ترتيب الدوري الإيطالي:

ورفع اليوفي رصيده بعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو إلى 80 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويقترب من حصد اللقب هذا الموسم، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف عند 69 نقطة ليتواجد في المركز الرابع.



