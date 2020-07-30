يوفنتوس يكشف عن قميصه في الموسم الجديد

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، اليوم الخميس، عن قميصه الأساسي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020

OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020

قميص يوفنتوس

ونشر اليوفي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا ومقطع فيديو ترويجي لقميص الفريق الجديد، وظهر من خلاله عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم؛ كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا وماتياس دي ليخت.

واستعاد النادي في قميصه بالموسم الجديد، تصميمه التاريخي والذي يتميز باللونين الأبيض والأسود بشكل طولي، ويصاحبه لمسة إبداعية من الشركة الراعية.

وتم إضفاء اللون الذهبي على قميص الفريق الأول لكرة القدم باليوفي في بعض التفاصيل، مثل الشركة الراعية، والشركة المنتجة للقميص، بالإضافة إلى شعار النادي.

الدوري الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم باليوفي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم للمرة التاسعة على التوالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



