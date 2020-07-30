‎الرئيسية
الرياضة العالمية
يوفنتوس يكشف عن قميصه في الموسم الجديد
ظهر بتصميم مميز للغاية

يوفنتوس يكشف عن قميصه في الموسم الجديد

2020/07/30
الساعة 5:07 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
62
0
طباعة
يوفنتوس يكشف عن قميصه في الموسم الجديد نجم يوفنتوس رونالدو
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 قميص يوفنتوس
1.1 الدوري الإيطالي

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، اليوم الخميس، عن قميصه الأساسي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

قميص يوفنتوس

ونشر اليوفي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا ومقطع فيديو ترويجي لقميص الفريق الجديد، وظهر من خلاله عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، ومنهم؛ كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا وماتياس دي ليخت.

واستعاد النادي في قميصه بالموسم الجديد، تصميمه التاريخي والذي يتميز باللونين الأبيض والأسود بشكل طولي، ويصاحبه لمسة إبداعية من الشركة الراعية.

وتم إضفاء اللون الذهبي على قميص الفريق الأول لكرة القدم باليوفي في بعض التفاصيل، مثل الشركة الراعية، والشركة المنتجة للقميص، بالإضافة إلى شعار النادي.

الدوري الإيطالي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم باليوفي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم للمرة التاسعة على التوالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يوفنتوس
نجم يوفنتوس ديبالا



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :