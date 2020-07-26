يوفنتوس بطلًا لـ الدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا، التي أقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي بهدفين دون رد.

وبعد حسم اليوفي مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا لصالحه، توج رسميًّا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي، وذلك قبل جولتين على ختام المسابقة المحلية.

يوفنتوس ضد سامبدوريا:

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا بشكل سريع، وكاد الفريق الضيف أن يتقدم مبكرًا عن طريق جاستون راميريز، إلا أن رأسيته وصلت سهلة لحارس المرمى تشيزني.

ومرر بيانيتش كرة مميزة لزميله بليز ماتويدي ليمررها إلى كريستيانو رونالدو الذي لعبها برأسه عند الدقيقة 20، ولكن الحارس أبعدها بصعوبة، واضطر مدرب اليوفي، ماوريسيو ساري لإجراء تبديل عند الدقيقة 29 بخروج دانيلو للإصابة ونزول بيرنارديسكي بدلًا منه.

وأطلق بيرنارديسكي تسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار المرمى، وأهدر الفريق الضيف فرصة هز الشباك في الدقيقة 37، بعدما سدد كوالياريلا كرة ضعيفة، قبل أن يُصاب نجم اليوفي باولو ديبالا في مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا ليخرج في الدقيقة 39، ويُشارك جونزالو هيجواين بدلًا منه.

ومرر رونالدو كرة مميزة لزميله بيرنارديسكي وأطلق تسديدة صاروخية، ولكن تصدى لها الحارس بصعوبة، قبل أن ينجح كريستيانو في هز الشباك عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة نفذها بيانيتش بشكل خادع، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا بتقدم اليوفي.

اليوفي يسجل مجددًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد هريس أن يُسجل التعادل، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، وضغط الفريق الضيف بحثًا عن هز الشباك، وسط تألق من تشيزني ولاعبي الدفاع، قبل أن يخطف رابيو الكرة ويمررها لرونالدو في الدقيقة 61، ليسدد كرة صاروخية، ولكن الحارس حولها إلى ركلة ركنية.

ونجح بيرنارديسكي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 67، بعد متابعة جيدة لتسديدة رونالدو التي صدها حارس المرمى، وقام الحكم بطرد اللاعب تورسبي في الدقيقة 77 بعد تدخل قوي على بيانيتش، ليكمل الفريق الضيف مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا بعشرة لاعبين.

ومرر رونالدو كرة مميزة لهيجواين، الذي انفرد بالمرمى، ولكنه سدد بجوار القائم، وحصل ساندرو على ركلة جزاء سددها رونالدو إلا أن كرته اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 89، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا بفوز اليوفي بنتيجة 2/ 0.

ترتيب الدوري الإيطالي:

ورفع اليوفي رصيده إلى 83 نقطة بعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة ليتواجد في المركز الـ15.

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