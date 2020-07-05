203,836 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة!

المواطن - واس

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الـ 24 ساعاة الماضية ارتفاعاً قياسياً لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عالمياً بنسبة 203,836 حالة إصابة، محطماً الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 190,566 حالة إصابة جديدة بالفيروس المسجل في 28 يوينو.

وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد المصابين عالمياً وصل 11,125,245 حالة، مشيرةً إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة عالمياً ليصل إلى 528,204 حالة وفاة.