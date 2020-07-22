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22 دقيقة فقط يوميًا تساعد مرضى السمنة على تجاوز الخطر
الفئة الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا

22 دقيقة فقط يوميًا تساعد مرضى السمنة على تجاوز الخطر

2020/07/04
الساعة 1:42 مساءً
- ‎فياخبار كورونا covid19, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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22 دقيقة فقط يوميًا تساعد مرضى السمنة على تجاوز الخطر
المواطن - الرياض
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1 الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا
1.1 الفحص الطبي:
1.2 حساب الوزن المثالي:
1.3 احتساب الخطوات:
1.4 حساب السعرات الحرارية:

دعت وزارة الصحة الأفراد الذين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد للاستفادة من أربع أدوات توفرها الوزارة عبر موقعها وتطبيقاتها المختلفة، لإعداد خطة مناسبة لخسارة الوزن في مدة لن تستغرق سوى 22 دقيقة فقط يوميًا.

الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

وصنّفت “الصحة” الأشخاص ذوي الوزن الزائد ضمن الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ودعت هؤلاء الأشخاص للاستفادة من الأدوات الأربع لحماية أنفسهم من خطر هذا الوباء والأمراض المزمنة الأخرى الناجمة عن السمنة.

وتتمثل هذه الأدوات فيما يلي:

الفحص الطبي:

خدمة متوفرة عبر تطبيق “صحة” لتقييم صحتك العامة اعتماداً على ثلاثة معايير (النشاط، والتغذية، والحالة المزاجية).

حساب الوزن المثالي:

وهي عملية حسابية تقوم بحساب الوزن المثالي للشخص بمعلومية الطول، وهي متوفرة في صفحة “حساب الوزن المثالي” على موقع وزارة الصحة.

احتساب الخطوات:

وهي خدمة تتيح للمستخدم احتساب خطواته بشكل يومي عبر تطبيق “صحتي”.

حساب السعرات الحرارية:

عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا للشخص، بناءً على عوامل مثل الوزن والطول والعمر ومستوى النشاط، وهي متوفرة في صفحة “حساب السعرات الحرارية” على موقع الوزارة.

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