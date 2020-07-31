31 حكمًا أجنبيًا يصلون الرياض استعدادًا لـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن وصول عدد من الحكام الأجانب استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل.

وصول الحكام الأجانب

ووصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض 31 حكمًا أجنبيًا استعدادًا لقيادة مباريات دوري المحترفين، وذلك وفقًا لخطة العمل التنفيذية بعد قرار استكمال الموسم الكروي الحالي.

وثمّن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاهتمام والدعم اللذين واكبا خطة عودة النشاط الكروي من قبل وزارة الرياضة وعلى رأسها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث أسهم هذا الاهتمام في تسهيل عودة كافة اللاعبين والمدربين واستقطاب الحكام الأجانب لضمان استئناف المسابقات بأفضل صورة ممكنة.

دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يدير الحكام الأجانب عددًا من مباريات الجولات المتبقية في الدوري، وفقًا للطلبات التي تلقتها لجنة الحكام من الأندية الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام أجانب حسب الآلية المتبعة والمُعلنة مسبقًا.

وستشهد الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إقامة ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

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