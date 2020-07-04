4 أندية مُنافسة لـ الهلال تُلاحق إدواردو

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، قريبًا من الرحيل عن صفوف بطل آسيا بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019/2020.

وسيتنافس الاتحاد والأهلي مع الشباب والوحدة لضم كارلوس إدواردو، خاصة أن الأندية الأربعة تبحث عن لاعب ذو قدرات جيدة في مركز خط الوسط المهاجم ويكون قد سبق له اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، من أجل التأقلم على الأجواء بصورة سريعة.

كارلوس إدواردو سيبقى في السعودية

وكان وكيل كارلوس إدواردو، ألمح مؤخرًا وخلال تصريحات صحافية أن موكله سيبقى في السعودية، حتى في حال غادر الهلال.

وشارك كارلوس إدواردو مع الهلال ببطولة كأس العالم للأندية 2019، التي أُقيمت في قطر، حيث حقق الأزرق المركز الرابع في البطولة.

الهلال يُفكر في إعادة باهبري لـ الشباب

وفي سياق آخر، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية إن نادي الهلال يُفكر في إعادة اللاعب هتان باهبري لصفوف نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المريسل لـ “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” بعد تغريدة كتبها الزميل محمد أبو هداية عن عرض أحد الأندية للاعبه على ناد آخر، بحثت في الموضوع وعلمت أن الهلال سيعرض لاعبه هتان باهبري للعودة مرة أخرى لنادي الشباب”.

ولم ينجح هتان باهبري في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للفريق الهلالي، في ظل وجود الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندري كاريلو. وكان باهبري انضم لـ الهلال في يناير 2019، قادمًا من الفريق الشبابي، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.



