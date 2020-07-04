4 سعوديين يُزينون تشكيلة آسيا في كأس العالم

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية التي تضم أفضل النجوم الذين مثّلوا قارة آسيا في نهائيات بطولة كأس العالم.

آسيا في كأس العالم

وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اختيارات المرشحين جاءت بناءً على إحصائيات كأس العالم اعتبارًا من عام 1966، والتي تعكس مستوى الأداء الذي قدمه كل لاعب في المونديال.

وجاء إعلان الاتحاد القاري عن تشكيلة آسيا المثالية في كأس العالم بعد 4 أسابيع من التقارير الفردية للاعبين المرشحين في كل مركز، وتصويت الجماهير، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التشكيلة المثالية

وتواجد حارس مرمى المنتخب السعودي محمد الدعيع في التشكيلة بعد حصوله على ثلثي أصوات المشاركين، متقدمًا بفارق كبير أمام الكوري الجنوبي لي وون جاي والياباني ايجي كاواشيما.

وكان الدعيع عنصرًا أساسيًا في تشكيلة السعودية التي نجحت في بلوغ دور الـ16 خلال المشاركة الأولى للأخضر في كأس العالم 1994.

وحصل عبدالله سليمان على أعلى الأصوات، وذلك بعدما كان نجح في قيادة السعودية لبلوغ دور الـ16 عام 1994، بجانب المشاركة مرتين أخريين في البطولة العالمية، وتواجد في قلب الدفاع أيضًا الكوري الجنوبي هونغ ميونغ بو الذي ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى قبل نهائي كأس العالم 2002.

وفي مركز الظهير الأيمن فقد نال الكوري الجنوبي لي يونغ بيو أعلى الأصوات، بعدما ساهم أيضًا في بلوغ قبل نهائي نسخة 2002، فيما نال الياباني يوتو ناغاتومو أعلى الأصوات في مركز الظهير الأيسر، بعدما قدم مشاركة مميزة في ثلاث نسخ لكأس العالم بين عامي 2010 و2018.

ونجح النجم فؤاد أنور في الحصول على أعلى الأصوات، بعدما سجل أول هدف للسعودية في تاريخ نهائيات كأس العالم، كذلك برز النجم الكوري الجنوبي بارك جي سونغ، والذي سجل مشاركة مميزة في ثلاث نسخ أعوام 2002 عندما بلغت كوريا الجنوبية الدور قبل النهائي و2006 و2010.

واختارت الجماهير الياباني هيديتوشي ناكاتا، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في مشاركته الأولى عام 1998، ثم تألق في النسخة التالية بعد أربع سنوات على أرض بلاده، بجانب الياباني كيسوكي هوندا، الذي سجل في ثلاث نسخ متتالية لكأس العالم، وساهم في تأهل منتخب بلاده مرتين إلى دور الـ16.

وأضاف الاتحاد الآسيوي تقريره قائلًا: “قامت الجماهير باختيار اثنين من أبرز لاعبي قارة آسيا، يمتلكان شعبية كبيرة، حيث نال أعلى الأصوات السعودي سامي الجابر، ثم تلاه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين”.

وشارك الجابر في 4 نسخ لكأس العالم سجل خلالها ثلاثة أهداف، في حين أن سون سجل في آخر نسختين من كأس العالم، من بينها هدف في مرمى المانيا عندما فازت بلاده على الأخيرة 2-0 عام 2018 في روسيا.