4 لاعبين أحرزوا هاتريك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي تألقاً لافتاً على الصعيد الهجومي من العديد من اللاعبين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

4 لاعبين أحرزوا هاتريك

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة اللاعبين الذين أحرزوا هاتريك خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله هاتريك مرتين هذا الموسم، الأولى ضد الفيحاء في الجولة الـ13، والمرة الثانية أمام الشباب في إطار مواجهات الجولة الـ18.

وسجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هاتريك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد العدالة في الجولة العاشرة، وأحرز نجم أبها، التونسي سعد بقير ثلاثية في شباك ضمك بالجولة الـ13، فيما هز مهاجم الفيحاء التشيلي روني فرناندز شباك الاتحاد بهاتريك في الجولة الـ12.

ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان

وتبادل حمدالله وغوميز على صدارة ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات الأولى، قبل أن ينتزع المهاجم المغربي المركز الأول برصيد 18 هدفًا من 22 مباراة، وبفارق 4 أهداف عن النجم الهلالي.

ويحتل مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن نجم الوحدة يوسف نياكاتي، ثم نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو بالتساوي مع مواطنه كارلوس إدواردو نجم الهلال.

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