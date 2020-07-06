6 أهداف تمنح جرينوود رقمًا مميزًا مع مانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

واصل مايسون جرينوود تألقه مع مانشستر يونايتد خلال منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليُحقق رقمًا مميزًا في البريميرليج.

جرينوود

وساهم جرينوود في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على نظيره برايتون بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل هدفًا، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى جرينوود في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تسجيله 6 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين دون 19 عامًا إحرازًا للأهداف في موسم واحد بمنافسات البريميرليج.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جرينوود أول لاعب يُحقق هذا الإنجاز منذ واين روني عندما سجل 9 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي موسم 2003/ 2004.

ويُقدم جرينوود مستوى مميزًا منذ حصوله على فرصة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه أولي جونار سولشاير.

مانشستر يونايتد

ولعب الشياطين الحمر بالأمس ضد برايتون ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتمكنت كتيبة سولشاير من الفوز بثلاثية دون رد عن طريق جرينوود في الدقيقة 16، وثنائية لبرونو فرنانديز في الدقيقتين 29 و50.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق برايتون عند 33 نقطة في المركز الـ15.

وعلى الجانب الآخر، يستعد الشياطين الحمر لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الجاري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).