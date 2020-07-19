70% من اليابانيين يرفضون إقامة أولمبياد طوكيو بـ2021

المواطن - محمد سمعه

تسبب فيروس كورونا في تأجيل انطلاقة أولمبياد طوكيو 2020، لتُقام في صيف العام المقبل.

وكشفت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية اليوم الأحد أن معظم مواطني الشعب الياباني لا يحبذون إقامة الأولمبياد في صيف العام المقبل، حيث طالبوا بتأجيلها أو إلغائها.

ومن خلال استطلاع رأي كشفت عنه وكالة الأنباء اليابانية، تبين أن نسبة 31 % يرون أن إقامة الأولمبياد أمر ضروري بينما اختار 36% تأجيل الدورة، واتفق 33 % على إلغاء الدورة.

باخ يرفض مبدأ إلغاء دورية أوليمبياد طوكيو

وفي مارس الماضي، استبعد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ إمكانية إلغاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، رغم انتشار فيروس كورونا مؤخرًا.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لصحيفة “نيويورك تايمز”: “مجرد التفكير في إلغاء الدورة غير مطروح.. فهذا القرار ليس على جدول الأعمال، نحن ملتزمون بتنظيم دورة ألعاب ناجحة”.

وأضاف: “ما يسبب خصوصية هذه الأزمة وصعوبتها هو الغموض الذي يكتنف الموقف. لا يمكن لأحد اليوم معرفة تطورات الوضع غدًا أو كيف ستكون عليه الأوضاع بعد شهر”.

12 مليار دولار استثمارات لإقامة أوليمبياد طوكيو

وتوقعت اليابان أن يتم استقبال 600 ألف شخص تقريبًا ما بين رياضي ومشجع خلال أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري، وهو ما دفعها لضخ استثمارات كبيرة في الإعداد للحدث بلغت أكثر من 12 مليار دولار.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على أن القرار النهائي بشأن أولمبياد طوكيو 2020 لن تحدده عوامل أو مصالح مالية.



