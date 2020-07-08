8 أنواع من الطعام لا يجب وضعهم في الثلاجة أبدًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف خبراء شركة CHOICE الأسترالية عن 8 أنواع من الطعام لا يجب حفظهم في الثلاجة، مؤكدين على أن وضعهم يمكن أن يضر أكثر مما ينفع ويعزز من وجود البكتيريا وإفساد النكهات.

8 أنواع من الطعام لا يجب وضعهم في الثلاجة:

1- الطماطم:

أظهرت الأبحاث أن وضع الطماطم في درجة أقل من 12 درجة مئوية يمكن أن يغير مذاقها، بحسب خبيرة الاقتصاد المنزلي تشويونا فيونا ماير، وبدلًا من ذلك يجب وضعها في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن الأطعمة المنتجة للإيثيلين، مثل الموز والبرتقال والتفاح.

2- حبوب البن الكاملة والبن المطحون:

وقال خبراء من تشويس: إن حبوب البن المطحونة أو الكاملة لا يجب أن تبقى في الثلاجة؛ لأن هذا النوع من الطعام يمتص الرطوبة والروائح والنكهات من الهواء المحيط بها، ويجب وضعهما في وعاء محكم الغلق في مكان مظلم بعيدًا عن ضوء الشمس والحرارة والبخار.

3- البصل والثوم:

من الأفضل تخزين البصل والثوم، في مكان مظلم وجاف؛ لأن الثلاجة يمكن أن تتسبب في تعفنهما بشكل أسرع.

4- بعض أنواع الزيوت:

هناك قواعد معينة حول الزيوت والصلصات، فبعضها يجب وضعه في الثلاجة والبعض الآخر لا، وبشكل عام من الأفضل وضع زيت اللوز وزيت البذور في الثلاجة؛ لأنهما قد يتأكسدان ويفسدان بسرعة، في حين أن زيت جوز الهند يتصلب عند تخزينه في درجات حرارة أقل من 24 درجة مئوية.

5- الخبز:

الخبز هو طعام آخر لا يجب حفظه في الثلاجة أبدًا، وبدلًا من ذلك يُخزن في كيس ورقي بني أو صندوق خبز وتجنب الأكياس البلاستيكية؛ لأن ذلك يسرع عملية التعفن.

6- العسل و زبدة الفول السوداني:

يعتبر العسل منتجًا فريدًا، وهو أحد الأطعمة الوحيدة التي لا تفسد أبدًا بسبب مادة كيميائية معينة تمنع نمو البكتيريا فيه، لكنه سيتصلب شأنه في ذلك شأن زبدة الفول السوداني، ونصحت تشويس بالاحتفاظ بهذه المنتجات في مخزن المؤن.

7- بعض أنواع الأعشاب:

من الأفضل تخزين بعض الأعشاب بما في ذلك الكزبرة والنعناع في حاوية محكمة الغلق ملفوفة بورق ماص في درج الثلاجة، في حين يجب تخزين الريحان والبقدونس في برطمان من الماء وتركهما في مكان بارد؛ لأن الهواء الجاف في الثلاجة يتسبب في ذبول الأوراق بسهولة.

8- بقايا الطعام الدافئة:

من المهم عدم وضع أي طعام ساخن أو بقايا طعام في الثلاجة مباشرة بعد طهيه، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على الأطعمة الأخرى.

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