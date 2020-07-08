8 سيارات مفاجأة الاتحاد لجماهيره

المواطن - مروة نبيل

تُجهز إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مفاجآت خاصة لجماهير العميد بعد توقيع عقد شراكة رسميًا مع مجموعة تأجير الوكيل الرسمي لسيارات FAW في السعودية.

مفاجأة الاتحاد للجماهير

وتعتزم الإدارة الاتحادية مع شركة تأجير توزيع 8 سيارات على الجماهير إلكترونيًّا باعتبارها جوائز خاصة قد تكون بمثابة العيدية، خلال المباريات المتبقية للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستُقام دون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت مصادر لـ”الرياضية”: “الآلية الإلكترونية، ستكون من خلال مواقع النادي الإلكترونية، والشركة الراعية، رغبةً من الطرفين في توفير جو تفاعلي بين الفريق وجمهوره على الرغم من إجراء المباريات بمدرجات خالية، وتأكيدًا على أن الإدارة والجماهير شريكان دائمان مهما كانت الظروف”.

وكانت شركة تأجير قد جلبت 8 سيارات إلى مقر نادي الاتحاد تحمل اللونين الأصفر والأسود، لونَي شعار النادي، وذلك بعد توقيعها عقد رعاية معه، للمباريات الثماني المتبقية هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.



