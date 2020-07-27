FAW راعيًا جديدًا لنادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن، مساء اليوم الاثنين، رسميًّا عن توقيع عقد شراكة بين نادي الاتحاد ومجموعة تأجير الوكيل الرسمي لسيارات FAW في السعودية.

FAW ترعى الاتحاد:

ومن المقرر أن تظهر بموجب هذه الشراكة العلامة التجارية للسيارة المميزة BESTUNE على القميص الرسمي للفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من المميزات التي سوف تنعكس إيجابًا على جماهير الاتحاد وعملاء المجموعة.

وقام رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة تأجير الوكيل الرسمي لسياراتFAW عمر محمد هندي بتوقيع العقد رسميًّا في مقر النادي بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

الحائلي يُشيد بالشراكة:

ورحب الحائلي بالمسؤولين في مجموعة تأجير داخل نادي الاتحاد، مبديًا سعادته بهذه الشراكة بين النادي رقم واحد في السعودية والعلامة التجارية رقم واحد في صناعة السيارات في الصين FAW.

وتمنى رئيس نادي الاتحاد أن تُحقق هذه الشراكة أهدافها التي تصب في مصلحة الطرفين، والجماهير الاتحادية وعملاء مجموعة تأجير، وأبدى إعجابه بالتصميم الجذاب والمواصفات الرائعة لسيارة BESTUNE والتي أكد بأنها السيارة القادمة بقوة في السعودية والعالم نظير جمالها.

وقدم شكره للمسؤولين في مجموعة تأجير للروح العالية التي سادت المفاوضات حتى تكللت بهذه الشراكة، والتي تعكس حرص القائمين على المجموعة في التعريف بهذه السيارة من خلال الشراكة مع نادي الاتحاد الذي يمتلك شعبية جماهيرية كبيرة وحضورًا إعلاميًّا واسعًا محليًّا وإقليميًّا.

قواسم مشتركة بين الاتحاد وFAW:

ومن جانبه، أكد عمر محمد هندي أن فريق العمل بالمجموعة وجد أن القواسم المشتركة بين نادي الاتحاد وسيارات شركة FAW من حيث القيمة التاريخية لنادي الاتحاد في الرياضة السعودية ولسيارات FAW في صناعة السيارات الصينية كانت من أهم المرتكزات التي ساهمت أن تظهر هذه الشراكة التي نتطلع أن تكون مثمرة.

وعن سيارة BESTUNE، علق هندي قائلًا: “تعتبر FAW اسمًا عريقًا في عالم السيارات الصينية، ومن أوائل العلامات التجارية التي أوجدت لنفسها حيزًا مهمًّا في السوق السعودي، بعد أن سجلت الوصول الأول إلى المملكة قبل 5 أعوام بعد أن حصلت مجموعة تأجير على الوكالة الحصرية لها في السعودية، وقد صنعت قصة نجاح محلية كبيرة لا زالت مستمرة وبها العديد من الفصول الملهمة”.

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