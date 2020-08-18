آبل تصدر ميزة جديدة ثورية على نظام التشغيل iOS 14

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت آبل نسخة تجريبية من نظام التشغيل iOS 14 المقبل، وهو يشمل ميزة جديدة ثورية تتيح للمستخدمين تشغيل هواتف الآيفون دون لمس الشاشة فعليًا.

ميزة Back Tap من آبل:

والميزة الجديدة تُسمى Back Tap وتسمح بتنفيذ أوامر ومهام معينة من خلال النقر فقط على الجزء الخلفي من الجهاز مرتين أو ثلاث مرات، حيث يقوم المستخدم بتعيين عدد النقرات المطلوبة لتنفيذ مهام مختلفة مثل التقاط لقطة شاشة أو تنشيط تطبيق معين.

ومن المقرر إطلاق تحديث البرنامج رسميًا هذا الخريف، ولكن بما أن آبل أطلقت الإصدار التجريبي من iOS 14 الشهر الماضي، فإن بإمكان المستخدمين إلقاء نظرة على الميزات الجديدة قبل الطرح الرسمي، مع ملاحظة أنه غير مكتمل بعد.

ويمنحك نظام التشغيل الجديد الحالي نظرة أولى على شاشة رئيسية مُعاد تصميمها، إلى جانب واجهة Siri الجديدة.

وبحسب موقع Business Insider فإن ميزة Back Tap مخصصة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية قد تعيق قدرتهم على استخدام الجهاز بشكل صحيح.

ومن ضمن الخيارات التي يمكن للمستخدمين تعيين عدد النقرات لتشغيلها: التقاط صورة للشاشة، وعرض الشاشة الرئيسية، وضبط مستوى الصوت.

ويُذكر أن آبل كانت قد كشفت النقاب عن نظام التشغيل iOS 14 الخاص بها في 22 يونيو الماضي خلال أول مؤتمر عن بُعد بسبب جائحة فيروس كورونا الذي أجبر مئات الأحداث على تغيير خططها.

موعد إصدار آيفون 12 من آبل





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