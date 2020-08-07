آخر تطورات أزمة الأهلي مع دجانيني

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة مهاجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس مع النادي الأهلي لن تُحل سريعًا، حيث يصر كل طرف على موقفه في تصعيد الأمور.

الأهلي يُصعد ضد دجانيني

وكشف المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي الأهلي محمد الحارثي آخر تطورات الأزمة مع دجانيني تافاريس، مؤكدًا تجهيز الإدارة القانونية ملف من أجل الرد على الشكوى التي تقدم بها اللاعب.

وكان نجم الرأس الأخضر قد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي من جانب واحد، بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مستحقاته المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق الحارثي خلال تصريحات تلفزيونية قائلًا: “دجانيني تافاريس مهم للفريق الأول ومؤثر خلال الفترة التي لعبها معنا، ولكن الإدارة القانونية تجهز ملفًا للرد على شكوى اللاعب”.

وتابع: “متأخرات تافاريس راتب شهر فقط وموقفنا قوي، وتواصلنا معه أكثر من مرة للعودة ولكننا لم نجد تجاوب منه، والحل سيكون قريبًا، وتسليم الرواتب يجب أن يكون عن طريق تحويل بنكي”.

أزمة دجانيني مع الأهلي

وصرح وكيل أعماله، بيدرو كورديرو إنه فسخ عقد موكله مع الأهلي رسميًّا؛ بسبب مستحقاته المالية، ويحق للاعب الانتقال إلى أي نادٍ، ليصدر الراقي بيان رسمي ينفي من خلاله ذلك، موضحًا أن المستحقات عبارة عن راتب شهر واحد.

وأكدت تقارير إعلامية، أن سبب أزمة تافاريس مع النادي الأهلي هو رفض المهاجم تخفيض 50% من راتبه، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مهاجم الرأس الأخضر قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي في صفقة قُدرت بـ10 ملايين يورو تقريبًا.



