أبرز أرقام فيلانويفا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم التشيلي كارلوس فيلانويفا مستوى مميزًا مع الفريق البرتقالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم.

فيلانويفا في الدوري

وشارك كارلوس فيلانويفا في 24 مباراة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، 14 لقاءً منها بقميص الاتحاد، فيما خاض 10 مواجهات مع الفيحاء.

وتمكن النجم التشيلي من المساهمة في تسجيل 11 هدفًا، حيث صنع 3 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما سجل 4 أهداف وصنع مثلها منذ انضمامه إلى الفيحاء.

وكان نادي الاتحاد قد أنهى تعاقده مع كارلوس بالتراضي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينضم النجم التشيلي إلى الفيحاء بعقد يمتد لـ6 أشهر، ويُعيد اكتشاف نفسه بعد تألقه اللافت بالقميص البرتقالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم صاحب الـ34 عامًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في يوليو 2016، ونجح في التتويج معه ببطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2017/ 2018، وكأس ولي العهد موسم 2016/ 2017.

الاتحاد والفيحاء

ويلعب الاتحاد والفيحاء على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الـ12.





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