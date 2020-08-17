أبرز إيجابيات وسلبيات الجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، موسى المحياني، والإعلامي سلطان اللحياني عن أبرز إيجابيات وسلبيات منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

إيجابيات وسلبيات الجولة الـ25:

وتحدث موسى المحياني عن مميزات الجولة الماضية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين قائلًا: “أبرز إيجابيات الجولة 25 التنافس الكبير على المقاعد الآسيوية، والمنافسة الكبيرة في القاع للهروب من الهبوط”.

وقال سلطان اللحياني خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “سلبيات الجولة 25 المستويات السيئة بعد العودة.. بعض الفرق الكبيرة كانت بعيدة عن المنافسة، وأخرى كانت حاضرة وهذا يدل على العمل الإداري”.

دوري محمد بن سلمان:

وشهدت الجولة الـ25 تحقيق أصحاب الأرض لـ5 انتصارات، مقابل فوز الضيوف في مباراتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، وتم تسجيل 19 هدفًا، وحافظ 5 حراس على نظافة شباكهم.

وجاءت نتائج الجولة الـ25 من دوري محمد بن سلمان كالتالي؛ فوز الفتح على أبها بهدفين لهدف، وتعادل الفيحاء والشباب إيجابيًا، وتغلب الرائد على الحزم بنتيجة 3/ 1، واستعادة الاتحاد لنغمة الانتصارات بالفوز على الاتفاق بهدف نظيف.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة برباعية دون رد، وتجاوز الفيصلي عقبة الأهلي بثنائية نظيفة، فيما تغلب ضمك على مضيفه التعاون بنتيجة 2/ 0، وفاز النصر على الوحدة بهدف دون رد.

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