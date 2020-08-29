أبرز ما قاله وزير الرياضة عن إنشاء لجنة خاصة للاعبين

المواطن - محمد سمعه

تحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم السبت، عن الأهداف وراء إنشاء لجنة خاصة للاعبين، وذلك على هامش افتتاح منتدى اللاعبين الدولي.

ونشر الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية عبر “تويتر” تصريحات عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي أكد على أن هدف لجنة اللاعبين هو حل مشكلاتهم ومعرفة ما يريدونه، وذلك سعيًا لتعديل بعض اللوائح والأنظمة، كما أكد الفيصل على أنه يعمل على جعل اللاعبين لهم صوت بالجمعية العمومية؛ حتى تكون لهم قرارات مؤثرة بوزارة الرياضة وباللجنة الأولمبية.

الرياضيون خير سفراء للسعودية بالمحافل الدولية:

وأضاف عبدالعزيز الفيصل، وزير الرياضة، أن الهدف من اللجنة أيضًا الاهتمام باللاعبين؛ كونهم خير سفراء لـ السعودية في المحافل الرياضية الدولية، مضيفًا أنه لابد من وجود توافق بين قرارات اللجنة الأولمبية وأهداف الرياضيين وأحلامهم.

رسالة وزير الرياضة حول سباقات الهجن:

وفي وقت سابق، أثنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برياضة الهجن، وذلك بعد التوجيه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المُقبلة.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر”: “حرص سمو سيدي ولي العهد برياضة الهجن وسباقاتها، يعكس اهتمامه الخاص- حفظه الله- بهذا الإرث التاريخي وهذه الرياضة الأصيلة في وطننا العظيم”.

وذكر بيان وزارة الرياضة السبت الماضي أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لمقام سمو ولي العهد على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتدادًا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من لدن سموه الكريم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم بهذا الدعم المتواصل.







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